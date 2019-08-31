РИАМО - 31 авг. В проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование, оно посвящено краудсорсинг-проекту по созданию городского портала и приложения для управления домом, взаимодействия жителей и управляющих организаций на базе сервиса «Электронный дом», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Голосование состоит из двух частей. В первой «активные граждане» ответят, будут ли они принимать участие в краудсорсинг-проекте «Электронный дом». Во второй части голосования горожане укажут, пользуются ли они сервисом «Электронный дом», пилотную версию которого запустили в феврале 2018 года.

«Предложить свои идеи, описать ситуации в сфере ЖКХ, по которым хотелось бы иметь больше информации в доступном формате, и обсудить с другими участниками мировой опыт использования цифровых технологий в управлении домом можно в рамках краудсорсинг-проекта с 10 по 20 сентября на платформе правительства Москвы», - говорится в сообщении.

Благодаря платформе «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы» жители столицы могут высказывать свои идеи по улучшению города. Москвичи уже стали соавторами проектов «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Московское долголетие», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», а также предложили решения для улучшения экологической ситуации. Их реализуют до 2030 года.

Технология краудсорсинга позволяет заинтересованным людям собираться в одном месте, высказываться и проводить обсуждения. Технологический процесс площадки crowd.mos.ru построен на полном цикле работы с идеями москвичей. Сначала предложения отбирают эксперты, затем их выносят на обсуждение, а после — на голосование.

В прошлом году в рамках портала «Активный гражданин» для жителей многоквартирных домов запустили пилотный проект «Электронный Дом». Его основная цель — упрощение процесса принятия важных решений по дому с помощью цифровых технологий.

Сегодня это сервис, который позволяет проводить опросы среди соседей (в том числе по юридически значимым вопросам), общие собрания собственников жилья в электронном виде, получать информацию об опросах и нововведениях в доме через приложения, электронную почту или СМС.