РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Владелец померанского шпица Андрей Быковский гулял в парке около Симферопольской аллеи в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, внезапно на его питомца набросились две бойцовские собаки, животное пришлось везти в ветклинику, мужчина написал заявление в полицию.

«На прогулке со своим померанским шпицем в парке около Симферопольской аллеи в микрорайоне Климовск я увидел мужчину с маленькой девочкой, его жена держала на поводках двух собак бойцовской породы. Я решил обойти их и перешел на другую сторону аллеи. В этот момент собаки вырвались, набросились на шпица и покусали его, в результате животному пришлось делать операцию в ветклинике. 30 августа я подал заявление в полицию, чтобы владельца собак привлекли к ответственности за выгул собак без намордников», - сообщил «РИАМО в Подольске» Быковский.

По его словам, после нападения собак хозяева забрали своих животных и просто ушли. Теперь Быковский разыскивает свидетелей. Всех, кто знает эту семью или видел произошедшее, просят звонить по телефонам: 8(905)521-01-09, 8(915)198-77-19.

Хозяин шпица пояснил, что уже проконсультировался с юристом, и может обратиться в суд с заявлением о возмещении морального вреда, предварительно направив претензию владельцам собак. Согласно Гражданскому кодексу РФ, животные являются имуществом, за причинение вреда которому существует ответственность. Также выгул собаки опасной породы без намордника является административным правонарушением, за которое положен штраф.