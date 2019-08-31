РИАМО – 31 авг. В международном туристическом комплексе «Золотой город» в Тульской области 14 сентября 2019 года состоится празднование 50-го юбилея фестиваля музыки и искусства «Вудсток», говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Первый фестиваль прошел в августе 1969 года в США (штат Нью-Йорк), стал символом пацифизма и идей мирной романтики, а также был назван в средствах массовой информации «тремя днями мира и музыки».

«Фестиваль «Вудсток 50» был анонсирован в начале 2019 года и должен был состояться 16-18 августа 2019 года на автодроме Уоткинс-Глен в штате Нью-Йорк (США), но был отменен организаторами. Площадкой, на которой музыка объединит фанатов отечественных и зарубежных рок-групп, станет «Золотой город» (Тульская область, Веневский район)», - говорится в сообщении.

Здесь современные прогрессивные музыканты примут эстафету и объединят в едином порыве «дух Вудстока» и любовь к рок-музыке. На трех сценах сыграют зарубежные звезды, которые выступали еще 50 лет назад на первом фестивале «Вудсток».

На фестиваль приглашены непосредственные очевидцы революционного события, музыканты культовых, легендарных групп: Jimi Hendrix Experience, которая включена в зал славы рок-н-ролла, Grateful Dead, известная благодаря уникальному и эклектичному стилю своих песен, Sha Na Na, музыканты которой одновременно возрождают и пародируют музыку нью-йоркской уличной культуры 1950-х годов, и другие, а также российские рок-группы и специальные гости из США, Дании, Германии, Кубы, Польши, Греции.