РИАМО - 31 авг. Утром в субботу на Московский регион спустился туман, местами люди не видели, что происходит в 300 метрах от них, пользователи соцсетей поделились фотографиями и видеозаписями погодного явления.

«Туман такой, что треклятый соседний район не видать. Мне нравится», — написала пользователь Twitter hedwig_2.

Туман такой, что треклятый соседний район не видать. Мне нравится pic.twitter.com/xALwD2W4cq — Мисс Большая Фагина (@hedwig_2) 31 августа 2019 г.

Видеозаписью накрывшего один из городов Подмосковья тумана поделился пользователь oleg3173.

«Радиус не позволяет дальше заглянуть, ну а так – красота, одним словом», — сказал автор видео.

Многие пользователи восхищались туманом и очень поэтично описывали происходящее.

«Утром был восхитительно, влажный промозглый туман, такой, мне кажется, бывает только около болот. Сидишь, огороженный и защищенный от всего мира водяной дымкой. До мурашей пробирает», — написала epli_is.

Другим туман напомнил фильмы ужасов.

«Почему-то каждый раз, когда на улице густой туман, я вспоминаю фильмы типа «Зловещих мертвецов», — отметил пользователь Blueberrycoffin.

Justrookatme удивился тому, что из-за тумана из окна многоэтажки практически ничего не видно.

«Туман, поглоти все. Хочу как в фильме «Мгла», — подписал свое фото пользователь anothermcmate.

До 09:00 в Москве и Подмосковье были неблагоприятные погодные условия, местами туман с видимостью 300-800 метров. Из-за этого в аэропортах задержали более 100 рейсов.