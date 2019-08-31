РИАМО – 31 авг. Завершилось комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотеки, работы велись там с начала лета, за это время не только заново замостили территории, но и отремонтировали постамент памятника Ф.М. Достоевскому, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вокруг монумента разбили газон на площади 200 квадратных метров, рядом установили гранитные скамейки с деревянным настилом.

«Общая площадь территории благоустройства составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Самой трудоемкой оказалась замена гранитных ступеней лестницы, ведущей ко входу в библиотеку. Их общая протяженность – около 2,5 тысячи метров. Перед проведением работ специалисты изучили техническое состояние лестницы», – отмечается в материале.

Лестница была построена в 1930-е годы. По технологии того времени гранитные камни ступеней были уложены на бетонные монолитные основания поверх песчаной подушки. Это привело к тому, что со временем конструкция пришла практически в аварийное состояние.

Основание под ступенями было повреждено, а местами и вовсе отсутствовало. Арматура покрылась ржавчиной, ступени стали будто бы разъезжаться – одна могла быть существенно выше другой. На граните были сколы, повреждения и трещины. В связи с этим было принято решение полностью заменить ступени.

«Вместо ступеней с открытым бетонным основанием и гранитными элементами теперь установлены единые массивные ступени из гранита со скрытой системой крепления. Использовался гранит из отечественных месторождений, который совпадает по цвету с исторической облицовкой лестницы. Облик и планировка лестницы после замены ступеней не изменились», – сказал сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Ранее капитальный ремонт лестницы не проводился. Гранитные элементы ступеней заменяли частично, шлифовали их, местами обновляли бетонное основание. Эти меры позволяли поддерживать лестницу в удовлетворительном состоянии, но не спасали ее от обветшания.

Российская государственная библиотека (ранее Ленинская библиотека) – национальная библиотека России, крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы, одна из самых больших в мире. Это ведущее научно-исследовательское учреждение в области библиографии и книговедения, методический и консультативный центр российских библиотек.

Здание библиотеки включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. В прошлом году была закончена реставрация интерьера читального зала №3 – самого большого в Европе. Его площадь составляет 1208 квадратных метров, а высота потолков достигает 10 метров. Читальный зал спроектирован по типу залов для коронации в европейских дворцах. Помещение рассчитано на 464 посадочных места.

Кроме того, зал знаменит тем, что в нем снималась сцена фильма «Москва слезам не верит» с героиней Ирины Муравьевой Людмилой. Проект его обновления и сохранения победил в конкурсе «Московская реставрация – 2018».