РИАМО - 31 авг. Аэропорт «Домодедово» принял один рейс из другого аэропорта Москвы, самолет был перенаправлен в связи погодными условиями, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

Утром в субботу в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали более 100 рейсов. Так, в аэропорту «Внуково» были задержаны 27 рейсов. В «Домодедове» были задержаны 45 рейсов, отменены 11. В «Шереметьеве» были задержаны 54 рейса, а в подмосковном аэропорту «Жуковский» был задержан один рейс.

«За сутки аэропорт обслужил более 700 рейсов. Видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций - свыше 5 тысяч метров. «Домодедово» принял один рейс, который был перенаправлен в связи с погодными условиями из другого аэропорта Москвы», - сказал собеседник агентства.

По словам представителя справочной службы «Шереметьево», основной причиной задержки рейсов был туман, который уже рассеялся, а погодные условия позволяют вести работу в штатном режиме.

«Что касается аэропорта, то мы работаем в штатном режиме. В настоящий момент все рейсы по расписанию. <...>. Кратковременные задержки были, но для пассажиров они особой роли не играли», - сообщил представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

По данным ГУ МЧС России по Московской области, до 09:00 в Подмосковье были неблагоприятные погодные условия, местами туман с видимостью 300-800 метров.