РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Паршуткин поздравил жительницу поселка Красково Веру Харламову с 90-летним юбилеем, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Сергей Паршуткин поздравил с 90-летним юбилеем жительницу Краскова Веру Петровну Харламову. Он вручил юбилярше поздравительные телеграммы и подарок», - говорится в сообщении.

Поздравительные телеграммы юбилярша получила от имени президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы горокруга Люберцы Владимира Ружицкого.