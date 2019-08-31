РИАМО - 31 авг. Порядка 30 объектов будут введены в эксплуатацию ко Дню города Москвы, среди них шесть детских садов, одна школа, жилые дома, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я хочу сказать, что ко Дню города мы готовим целый ряд объектов. У нас откроется шесть садиков и одна школа . Мы планируем ввести целый ряд жилых домов, в том числе по программе реновации два-три дома будет введено. Из хороших новостей то, что для обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» планируем все-таки в первых числах сентября на первые пару домов получить заключение о соответствии», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в первой половине сентября два дома для обманутых дольщиков точно запустят. Кроме этого, будет введено в эксплуатацию несколько спортивных, общественно-деловых, крупных дорожных объектов.

«Мы хотим сделать подарок ко Дню города. Буквально вот каждый день люди сейчас работают в круглосуточном режиме», — дополнил Хуснуллин.

Он также отметил, что работы ведутся над развязками на МКАДе, на территории новой Москвы, на городской площади в «Москва-сити».