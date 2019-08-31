РИАМО - 31 авг. В Подольске рецидивист напал на местного жителя и забрал у него телефон в квартире на Художественном проезде, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Потерпевший обратился в полицию и сообщил о нападении неизвестного мужчины 30 августа в 16:45. Сумма ущерба - 10,9 тысячи рублей.

«За совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1987 года рождения, ранее судимый за побои, угрозу убийством, неуплату алиментов и кражу», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой.