РИАМО - 31 авг. В городе Электроугли Богородского городского округа женщина напала ножом на собственную мать, у пострадавшей – колото-резаное ранение брюшной полости, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Женщина 1954 года рождения обратилась в больницу Ногинска 29 августа около 17:00.

«Полицейские задержали подозреваемую 1977 года рождения. В своей квартире на почве внезапно возникших неприязненных отношений она причинила матери проникающее колото-резаное ранение брюшной полости», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».