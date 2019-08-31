РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 31 авг. Новый учебный год в школах подмосковного Подольска 2 сентября начнется с Урока Победы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Этот учебный год мы начнем с Урока Победы. Он пройдет в каждой школе, в каждом классе. Главное в Уроке Победы – его духовно-нравственное, воспитательное содержание, обращение школьников к тому, что составляет историческую память многонационального народа России, что значимо для всех поколений россиян, для каждой российской семьи. Важно, чтобы школьники в ходе урока смогли ответить на вопрос: почему мы храним память о войне и передаем ее из поколения в поколение», – сказала председатель комитета по образованию администрации Подольска Надежда Фролова.

Он отметила, что Россия стоит на пороге великой даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соответствии с указом президента 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Молодежь Подольска всегда занимает активную гражданскую позицию. Только за последнее время проведено огромное количество акций, направленных на бережное сохранение памяти о войне, на поддержку ветеранов.

«В наше время особенно важно сохранить правдивую информацию и память о событиях Великой Отечественной войны. И педагогам это необходимо донести до сердца каждого ребенка, начиная с детского сада», – добавила Фролова.

Вклад поискового отряда учащихся «Витязь-Быково» трудно переоценить. Продолжает дело ветеранов воинской службы «Юнармия», которая насчитывает 1408 учащихся из 31 общеобразовательной организации. Набирает силу кадетское движение, в ряды которого в трех общеобразовательных учреждениях вступили 245 учащихся.

Все больше молодых людей решают связать свою судьбу с российской армией. Все учащиеся школ округа своими делами стали причастны к народному кинопроекту «Ильинский рубеж», чтобы увековечить память о подвиге Подольских курсантов. С каждым годом увеличивается число учащихся и их родителей, желающих пройти в строю Бессмертного полка.

В 34 образовательных организациях Подольска работают военно-патриотические и краеведческие музеи, где хранится ценнейший фактический материал из писем, документов, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, по крупицам собирается и воссоздается переписка учащихся с воинами, восстанавливаются и систематизируются исторические факты, связанные с поисковой работой учащихся разных поколений.