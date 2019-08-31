РИАМО - 31 авг. Строительные работы на плавательном бассейне в «Лужниках» планируется завершить ко Дню города Москвы, после чего 1-2 месяца будут отведены тестовым испытаниям, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы уже заключение о соответствии Стройнадзора получили по плавательному бассейну. Ко Дню горда очень надеемся закончить строительство плавательного бассейна в «Лужниках». Буквально там еще нужно будет 1-2 месяца на проведение тестовых мероприятий», - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что, помимо плавательного бассейна, в «Лужниках» активно строится теннисный центр, продолжается реконструкция универсального спортивного комплекса «Дружба».

«Активно строится большой ледовый дворец «Кристал» с двумя льдами. Кстати, уже фактически основные монолитные работы по этому объекту закончены, идет облицовка здания. Я думаю, что до конца года уже основной корпус будет построен и все ограждающие конструкции», - отметил Хуснуллин.