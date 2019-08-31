РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В поселке Томилино подмосковных Люберец начались работы по демонтажу незаконного торгового объекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

В городском округе Люберцы продолжается плановая работа по приведению в нормативное состояние вылетных магистралей.

«30 августа по решению суда начались работы по демонтажу незаконно размещенного торгового объекта на улице Гаршина, 3Б в поселке Томилино», - говорится в сообщении.

Всего в округе с начала года было снесено 6 объектов придорожного сервиса вдоль Егорьевского шоссе, по 14 объектам дела находятся в суде.