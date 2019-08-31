РИАМО - 31 авг. Строительство северо-восточного участка БКЛ идет согласно графику, в рамках строительства жители получат новую благоустроенную территорию, станцию «Стромынка» достроят в 2020 году, однако ее технологический запуск запланирован на 2021 год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Строительство идет хорошо, идем по графику, не отстаем. <…> В 2020 году стоит задача восстановить здесь полностью парк, восстановить благоустройство. То есть люди и жители этого района получат новую благоустроенную территорию, включая высаженную аллею, очень хорошего уровня будет сделано благоустройство. Саму станцию по пересадке для пассажиров мы технологически запускаем в 2021 году», - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что в этом году будут запущены участки «Лефортово» и «Авиамоторная».

Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).