РИАМО - 31 авг. В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве завершены все работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. К отопительному сезону подготовлены свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты принимают тепло первыми и их готовность обеспечена в первую очередь», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках подготовки энергоснабжающими предприятиями города проводились работы по профилактическому ремонту тепловых сетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередач, на энергетических предприятиях было проведено более 50 различных видов учений и тренировок.

К работе в осенне-зимний период готовят системы отопления дома, проводят мероприятия по созданию температурно-влажностного режима чердачного помещения, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, выборочный ремонт кровли, ограждающих конструкций, устанавливают крепления для страховки при очистке кровель.

По словам Бирюкова, с 2013 года в столице ведется работа по оптимизации схемы теплоснабжения путем перевода тепловых нагрузок с источников тепловой генерации на источники тепловой энергии, работающие по когенерационному принципу. Это позволяет снизить себестоимость тепловой энергии, повысить энергетическую эффективность, сократить нерациональные потери и повысить надежность системы теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в городе.

Работы по подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы к прохождению отопительного сезона начались сразу по окончании предыдущего - с 15 апреля. С 13 мая 2019 теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей с временным отключением горячего водоснабжения у потребителей на период не более 10 дней.