РИАМО – 31 авг. Строительство первого в новой Москве скейтпарка вышло на финишную прямую, он откроется в сентябре в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Скейпарк проектировался и строится по рекомендациям московских скейтбордистов-профессионалов. Там можно будет кататься и отрабатывать трюки на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX-велосипедах», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Скейтпарк строит ГК «А101» в первом районе жилого комплекса «Испанские кварталы» в Коммунарке. Площадь парка превысит 400 квадратных метров, размер инвестиций девелопера – 5 миллионов рублей.

Руководитель проектов благоустройства ГК «А101» Елена Захарова рассказала, что при возведении скейтпарка применяется высокопрочная бетонная смесь по стандартам Европы и США. Она отличается повышенным поглощением шума и влагоустойчивостью.

Скейтпарк подойдет как новичкам, так и профессионалам. Человек с любым уровнем навыка сможет подобрать себе подходящий маршрут, набор трюков и программу тренировок.