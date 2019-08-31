РИАМО (КОРОЛЕВ) – 31 авг. Акция «Внимание – дети!» продлится в Королеве до 15 сентября, ее проводят с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Эльвира Фадеева.

Как правило, возвращаясь после длительных летних каникул к школьной жизни, ребята успевают отвыкнуть от транспортной среды, забывают элементарные навыки безопасного поведения на дороге, чаще попадают в «дорожные ловушки».

«Госавтоинспекция Королева информирует жителей о том, что на территории города проводится информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», которое продлится до 15 сентября текущего года. Его главные цели – обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних в начале нового учебного года, а также восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах», – сказала Фадеева.

В период проведения профилактического мероприятия «Внимание – дети!» Госавтоинспекцией запланирован целый комплекс профилактических и пропагандистских мероприятий, однако безопасность детей на дороге зависит, в первую очередь, от самих несовершеннолетних участников дорожного движения, а также взрослых, особенно родителей. Инспекторы напоминают родителям о необходимости ежедневно напоминать ребенку о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на улицах и дорогах. Только совместными усилиями можно изменить печальную статистику «детских» ДТП.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обращаются и к водителям транспортных средств с призывом быть предельно внимательными вблизи образовательных учреждений, при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок и местах массового притяжения детей. Заблаговременно снижать скорость движения, во дворовых территориях она не должна превышать 20 километров в час. Лишний раз можно посигналить, если намерения детей возле дороги водителю непонятны. От этого во многом зависят их здоровье и безопасность.

По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года на территории Московской области в 295 дорожно-транспортных происшествиях 6 юных участников дорожного движения погибли и 311 получили травмы различной степени тяжести. В городском округе Королев зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, в которых те получили травмы различной степени тяжести.