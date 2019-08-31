РИАМО - 31 авг. В Государственном музее Востока в Москве 11 сентября откроется выставка «Дамир Рузыбаев. Скульптура. Живопись. Графика», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В своих работах художник обращается к древним культурным традициям Узбекистана и современным веяниям. На выставке покажут около 50 произведений. Посетители смогут увидеть скульптуры, портреты и графику.

«Дамир Рузыбаев родился в 1939 году в Самарканде. С 1954 по 1959 год он учился на скульптурном отделении Ташкентского художественного училища. Рузыбаев работал как скульптор, участвовал в археологических экспедициях, занимался реставрацией античной скульптуры. Почти десять лет, начиная с 1988 года, он был директором Государственного музея искусств Узбекистана, а в 1986 году открыл детскую художественную студию, в которой преподает по сей день», — говорится в сообщении.

Работы Рузыбаева хранятся в Музее Востока, в Третьяковской галерее, в музее искусств Узбекистана. Его монументальные композиции установлены в Узбекистане, Армении, Венгрии, Южной Корее.

Художник ищет способы объединить в своих работах живопись, скульптуру, архитектуру и музыку. Он работает с мрамором, гранитом, бронзой, хрусталем, цветной глиной.