РИАМО - 31 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» вечером в среду отменили и задержали более 100 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны 27 рейсов. В «Домодедове» задержали 45 рейсов, отменили 11. В «Шереметьеве» задержали 54 рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержан один рейс.

Информация о задержке, отмене рейса и о причинах должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные могут предоставляться в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания более чем на полчаса.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, до 09:00 в Подмосковье были неблагоприятные погодные условия, местами туман с видимостью 300-800 метров.