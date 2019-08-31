РИАМО - 31 авг. Начиная с 4 сентября, жители столицы смогут сделать бесплатную прививку от гриппа, вакцинация будет проходить не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего будет работать 65 мобильных пунктов, в том числе 31 – на станциях метро, три – на МЦК, один — на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Также прививку можно сделать в столичных парках.

«Этой осенью москвичи смогут сделать прививку во всех взрослых и детских поликлиниках, а также в 65 мобильных пунктах. Это и быстро, и удобно, такой формат уже знаком москвичам. Вся процедура проводится в течение 10-15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В этом году пройти вакцинацию можно будет и в павильонах «Здоровая Москва», — отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В павильонах «Здоровая Москва» врачи будут дежурить с 08:00 до 22:00. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь лишь паспорт гражданина России. Перед прививкой врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Необходима предварительная запись.

Павильоны «Здоровая Москва» есть в Измайловском, Лианозовском парках, в Кузьминках, «Музеоне», на ВДНХ, в парке Победы, в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно» и многих других популярных местах для отдыха и прогулок.