РИАМО - 31 авг. На северо-западе Москвы загорелся 25-этажный дом, при пожаре спасли 14 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило 30 августа в 22:36. Горела многоэтажка на улице Авиационной,59.

«По данному адресу происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже 25-ти этажного жилого дома на площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 23:30 пожар потушили.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных из соседних и вышележащих квартир были спасены 14 человек», — отмечается в сообщении.

При пожаре пострадал один человек, его передали медикам.