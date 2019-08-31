РИАМО - 31 авг. В Подмосковье 1680 сотрудников регионального Военного комиссариата получат выплаты в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1680 работникам федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Московской области», принимавшим с 1 апреля по 15 июля 2019 года активное участие в обеспечении выполнения установленных для Московской области норм призыва граждан на военную службу», — говорится в документе.

Размер выплат составит 10 тысяч рублей каждому.

Весенний призыв проводился в 83 субъектах Российской Федерации. За последние 5 лет количество граждан, уклонившихся от призыва на военную службу в стране сократилось с 6 157 (осень 2014 года) до 1 613 человек (осень 2018 года).