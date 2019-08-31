РИАМО - 31 авг. Восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Можайском городском округе, угрозу жизни и жизнедеятельности населения они не представляют, аналогичная ситуация произошла в Рузском городском округе, где было найдено пять артиллерийских снарядов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«30 августа в 14:25 от оперативного дежурного ЕДДС Можайского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении восьми артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Охрана выставлена силами ОМВД Можайского городского округа, изъятие и уничтожение снарядов запланировано на 2 сентября.

«30 августа в 20:00 от оперативного дежурного <…> поступило сообщение об обнаружении пяти артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОВД города Руза. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 3 сентября», - отмечается в сообщении.

С начала 2019 года взрывотехники «Мособлпожспаса» извлекли и уничтожили более 420 снарядов времен Великой Отечественной войны, основная их масса обнаружена в весенне-летний период.