РИАМО - 31 авг. Переменная облачность при отсутствии осадков ожидает жителей Московского региона в субботу, максимальная температура в столице прогнозируется в районе 22-24 градусов, по области диапазон несколько шире и составит 20-25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24 градуса, по области 20-25 градусов. Ветер переменный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, последний день лета порадует жителей Москвы и Подмосковья сухой, ясной и солнечной погодой, что является хорошей причиной для оздоровительных прогулок. Однако для метеочувствительных людей и людей с заболеваниями сердца и сосудов плохое самочувствие может стать следствием перепадов атмосферного давления.

«Для метеочувствительных людей, с заболеваниями сердца и сосудов, расстройствами нервной и психо-эмоциональной системы, с симптомами хронической усталости, внешним фактором риска ухудшения самочувствия по прежнему остается нестабильное атмосферное давление», - отмечается в сообщении.