РИАМО - 30 авг. Пятьдесят общественных пространств благоустроят до конца 2019 года в Подмосковье, в том числе 32 зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Так, до конца года благоустроят девять площадей: площадь перед кинотеатром Искра в городе Видное в Ленинском округе; в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, привокзальную площадь в Серпухове; шесть набережных (в микрорайоне Серебрянка в Пушкинском округе, на улице Солнечная возле реки Пехорки; у реки Сенеж, второй этап).

«Три парка (Малевич, Кривякино); четыре исторических города (Коломна – часовня, Зарайск – торговые ряды, Дубна – Центральный парк на набережной Волги, Сергиев Посад - Левонадпрудная) и 32 зоны отдыха (Наро-Фоминск – улица Ленина, Люберцы – Звуковая, военные городки)», — говорится в сообщении.

Также до конца текущего года в четырех городах региона реализуют проекты благоустройства. Средства на эти работы выделят благодаря победе в конкурсе малых и исторических городов, который проводился в 2018 году. Среди 22 заявок победили проекты городского округа Дубна, городского округа Зарайск, Коломенского городского округа и Сергиева Посада. Область получила 250 миллионов рублей на реализацию проектов-фаворитов.

Пять городских округов Подмосковья победили в этом же конкурсе в текущем году. Победа досталась проектам городских округов Серпухов, Кашира, Наро-Фоминский (город Верея), Звездный городок, Сергиево-Посадский (город Пересвет). Область получила 248 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей. Все проекты-победители этого года будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года.

Об этих планах рассказали в ходе Всероссийского молодежного форума развития территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который проводится Минстроем России совместно с правительством Ставропольского края.

В самом форуме приняли участие более 150 добровольцев развития территорий, студентов и молодых специалистов в области архитектуры, градостроительства, дизайна, социологии и IT-технологий из всех регионов России.

Форум направлен на формирование эффективного взаимодействия органов государственной власти, ответственных за реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в субъектах Российской Федерации и добровольческих (волонтерских) сообществ, а также на обучение ключевым трендам в сфере архитектуры и градостроительства, обмен и распространение передового опыта реализации Национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Московской области два года ведется реализация масштабной программы по благоустройству. Программа благоустройства комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для полноценного активного отдыха местных жителей и гостей Московской области (набережные, парки, пешеходные улицы)», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже два года лидировать в рейтинге Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов России.