РИАМО - 30 авг. В Московской области ведется активная работа по снижению рисков возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования, уже проверено порядка 3 тысяч квартир (ВКГО) и 9 тысяч газифицированных домов (ВДГО), говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«С начала 2019 года областной Госжилинспекцией регулярно проводятся комиссионные проверки состояния ВКГО и ВДГО, а так же деятельности специализированных организаций по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах, с которыми у них заключены договоры», - рассказал руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Работы по снижению аварийности газового оборудования ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Одной из важнейших частью предупреждения чрезвычайных ситуаций являются регулярные проверки. Так, например, в этом году выявлено уже более 8 тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования.

«По результатам проведенных проверок выдано почти 3 тысячи предписаний и 5 тысяч предостережений собственникам жилых помещений о необходимости устранения нарушений, возбуждено 4,5 тысячи административных дел», - говорится в материале.

Также проведены 476 рейдовых выездов и 149 совместных осмотров содержания ВДГО и ВКГО Госжилинсппекции и Московской областной прокуратуры. Также проведены проверки в организациях, осуществляющих техническое обслуживание.

«В первую очередь именно работа специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование, нацелена на сокращение рисков возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с содержанием и эксплуатацией ВДГО и ВКГО», - отметила Федина.

По ее словам, некорректное исполнение обязанностей обслуживающими компаниями и организациями, которые занимаются ремонтом газового оборудования, подвергает опасности жизни и здоровье граждан, а также влечет административные штрафы и, в случае возникновения аварийных ситуаций, уголовное наказание.