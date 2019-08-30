РИАМО - 30 авг. Спасатели из Дубны спасли тонувшего в реке Волге мужчину, они выехали на место сразу после того, как сообщение о происшествии поступило в систему-112, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

О том, что мужчина тонет, в службу спасения сообщили случайные очевидцы.

«К приезду спасателей утопающий держался на плаву рядом с резиновой лодкой и находился в сознании, но говорить и двигаться от сильного переохлаждения не мог. Спасатели вытащили мужчину из воды, посадили в спасательную лодку и доставили на берег, где его ждала бригада скорой медицинской помощи», - рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда №31 31 Дубненского территориального управления Александр Проценко.

Оказалось, что мужчина пытался переплыть Волгу на лодке, но случайно упал в воду. Спасатели успели как раз вовремя — пострадавший уже терял силы.

«После осмотра врачами скорой медицинской помощи выяснилось, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения», - добавил Проценко.

В «Мособлпожспасе» призвали граждан купаться только на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки и не пытаться на них залезть, а также не прыгать в воду с катера или острых спусков. Кроме того, спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.