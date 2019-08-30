РИАМО - 30 авг. Модельные библиотеки появятся в 2020 году в Сергиевом Посаде, Коломне и Егорьевске, они получат субсидии за победу в конкурсе по федеральному проекту «Культурная среда» и национального проекта «Культура», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Победителями стали Центральная городская библиотека имени Горловского в Сергиевом Посаде, Сергиевская сельская библиотека в Коломенском округе и Городская библиотека Егорьевска. Благодаря финансированию эти учреждения станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. Центральная городская библиотека имени Горловского - одна из семи библиотек-участниц проекта министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья».

«Благодаря победе на конкурсе здесь обновят пространство и техническое оснащение библиотеки, изменят структуру фонда, который пополнится современной художественной литературой, запустят ряд краеведческих и образовательных программ для жителей и гостей Сергиева Посада», — говорится в сообщении.

Проект модернизации Городской библиотеки Егорьевска ориентирован на работающую молодежь. Полученные в рамках национального проекта «Культура» средства здесь потратят на ремонт и оформление пространства библиотеки, приобретение современной компьютерной техники, комплектацию фондов.

В 2020 году здесь сформируют мультиформатную медиасреду, которая позволит молодым людям учиться, работать и воплощать свои творческие проекты в библиотеке. В библиотеке обустроят комфортные зоны для живого общения, занятий с детьми и выставок.

Сергиевская сельская библиотека победила с проектом комплексного реформирования методов и подходов к работе с пользователями. Это модернизация пространства и наполнение фондов, внедрение новых форм работы и расширение спектра услуг. Отдельное внимание проект уделяет повышению квалификации и обучению сотрудников библиотеки, а также социальной работе с жителями поселка.

От Московской области на конкурс на создание модельных библиотек в 2020 году было подано максимально разрешенное количество заявок от региона – 20. Конкурс «Модельные библиотеки» проводится в рамках национального проекта «Культура». На создание 660 модельных библиотек в течение шести лет, с 2019 по 2024 год, Минкультуры России направит 4,2 миллиарда рублей, по 700 миллионов рублей в год. Ежегодно финансирование на свое развитие получают 110 библиотек из различных регионов России.