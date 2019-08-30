РИАМО - 30 авг. Храм Покрова пресвятой Богородицы в поселке Мещерское городского округа Чехов будет передан из областной собственности в собственность местной религиозной организации РПЦ «Православный приход Покровского храма поселка Мещерское», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Церковь Покрова пресвятой Богородицы, построенная в середине ХIХ века, является объектом культурного наследия регионального значения и входит в архитектурный комплекс усадьбы Боде «Мещерское-Прохорово». По обращению местной религиозной организации храм будет передан в собственность прихода Покровского храма Чеховского благочиния для использования в религиозных целях», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Действующий православный храм занимает 150 квадратных метров и находится на территории Московской областной психиатрической больницы №2 имени Яковенко. После передачи храма местная религиозная организация сможет проводить дальнейшее благоустройство, расширение и восстановление святыни.

История села Мещерское прослеживается с 1627 года, когда на месте села находилась пустошь Макеева на речке Рожае с поместьем князя Булата (Михаила) Мещерского.

Церковь в честь Покрова Божией матери, тогда еще деревянная, была построена в селе Макеево в 1695 году князем Федором Ивановичем Мещерским, в честь которого впоследствии село переименовали.

В 1895 благодаря ходатайству Московского губернского земства храм стал самостоятельным приходом со своим священником и псаломщиком.

В советское время Покровский храм закрыли и перестроили. В 60-е и 70-е годы в здании храма открыли кафе, а позже разместили в нем склад и ремонтные мастерские.

Только в конце XX века храм вернули верующим, с 1994 года в нем начались богослужения. Объект культурного наследия частично восстановили, включая иконостас и купола.