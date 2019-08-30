РИАМО - 30 авг. В систему Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС) за 8 месяцев (за период с 29 декабря 2018 года по 29 августа 2019 года) поступило порядка 102,8 тысячи заявок, исполнение которых управляющими компаниями контролировала Госжилинспекция, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Жители Подмосковья чаще всего обращались в ЕДС МО с вопросами, касающимися ненадлежащей уборки подъездов (8,06% заявок), неисправности лифтового оборудования (6,17% заявок), протечек кровли (5,68% заявок), неисправности дверей (4,94% заявок) и электрооборудования (4,77% заявок) в местах общего пользования», - говорится в материале.

Согласно правилам, управляющие компании принимают заявки из ЕДС в течение суток, после чего обязуются провести работы в срок от нескольких часов до 30 суток (сроки установлены в специальном классификаторе). Отчет о проведении работ согласует заявитель, при этом он может не делать этого, если качество работ его не устраивает. В таком случае компании придется устранять имеющиеся замечания.

«Со своей стороны операторы Центра управления регионом (ЦУР) в ежедневном режиме осуществляют контроль сроков и качества закрытия обращений в системе. Когда все сроки исполнения заявки истекли, а необходимые работы не проведены или не закончены, Госжилинспекция включается в процесс и организовывает проверочные мероприятия деятельности управляющей организации», - отмечается в сообщении.

Отмечается рост количества обращений, в то же время сотрудники Госжилинспекции смогли добиться за минувшие 8 месяцев снижения количества заявок по остросоциальным вопросам, среди которых выделяют такие, как неисправности лифтового оборудования или протечки кровли.

Также снижено на 22% число просрочек по заявкам жителей Подмосковья. Более того, по итогам работы количество обращений, которые не успели взять в работу в течение суток, составило чуть более 0,1%.