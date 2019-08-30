РИАМО - 30 авг. В Москве планируют установить 600 дорожных камер на участках, где чаще всего происходят аварии, подрядчики возьмут камеры в аренду на 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

Часть камер будет установлена на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих «выделенок».

«Москва сейчас самый безопасный город в стране с точки зрения дорожного движения. Результаты эти достигнуты во многом благодаря работе камер. Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 10% за полгода, а с 2010 года удалось сократить количество погибших на 39%», — говорится в сообщении.

ЦОДД намерен установить камеры на еще не закрытых и появляющихся очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Места для камер определит Госавтоинспекция.

Центр также использует комплексы фотовидеофиксации в качестве источника данных для дорожной аналитики. Эта система в день обрабатывает порядка 50 миллионов проездов. На основе полученных данных строятся прогнозы загруженности, выявляются проблемы.

Камеры возьмут в аренду, это удобнее всего для городского бюджета. Контракт будет заключен на 5 лет. Подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. Затем они перейдут в собственность ЦОДД.