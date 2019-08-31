РИАМО - 31 авг. Город Ступино в субботу отметит свой 81-й день рождения, для горожан подготовили масштабную праздничную программу, включающую в себя концерты, мастер-классы, представления и выставки, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 12:00 будет дан старт празднику, который начнется праздничным шествием предприятий, учреждений, организаций городского округа Ступино. Планируется участие более 80 коллективов», – говорится в сообщении.

Шествие завершится приветствием главы городского округа Ступино Веры Назаровой, и массовым театрализованным представлением «Театр сквозь время». Сразу по окончании представления зрителей ждет обширная концертная программа лучших коллективов городского округа Ступино.

На площади ДК «Металлург» в 13:00 коллективы культурно-творческого центра представят обширную и яркую программу. Жителей города ждут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игры, конкурсы, танцы, песни, фотозоны и концертная программа с участием ведущих творческих коллективов. Завершится программа демонстрацией художественного фильма «Весна на заречной улице» в 20:00.

На улице Чайковского вдоль стадиона «Металлург» до парка имени Н. Островского раскинется «Аллея искусств». Досуг горожан скрасят экспресс-конкурсы, семейные краеведческие игры, эксклюзивные мастер-классы и выставки.

На стадионе «Металлург» у бассейна раскинется «Городок здоровья», в котором любой желающий может получить консультацию специалистов, сдать анализы, а также проверить свой организм на диагностическом оборудовании. Для детей пройдет игровая программа по здоровому образу жизни и оказанию первой неотложной помощи.

Вечерняя концертная программа на главной сцене начнется в 19:00 с программы группы «Билет в СССР». В 20:00 эстафету примет эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» Ступинской филармонии. В 21:00 на сцену выйдет Артем Пивоваров – исполнитель в стиле нью-вейв, который порадует молодое поколение ступинцев своими хитами. В 21:30 начнется концерт группы «Город 312». Весь вечер на главной праздничной сцене DJ ARTEMYEV.

Весь день для гостей праздника будет работать «Торговый городок» на проспекте Победы возле Римского фонтана и за главной сценой – праздничная торговля, фуд-корты, аттракционы будут доступны до 22:00.

На площади Дворца культуры по 2 сентября работают детский автодром и карусель. Завершится праздник праздничным салютом, который начнется в 22:30.