РИАМО - 31 авг. Из-за дорожно-ремонтных работ с 8 часов утра до 23 часов ночи на выходных в центре Москвы перекрывается движение для автомобильного транспорта на участках Озерковской набережной, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«Тридцать первое августа – от Садовнического проезда до Большого Татарского переулка, 1 сентября – от Озерковского переулка до улицы Зацепский Вал», - говорится в сообщении.

Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» на Озерковской набережной в рамках программы «Развитие городской среды» будут производить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На данный момент уже завершены работы по фрезерованию асфальта и укладке нижнего слоя. Всего на объекте отремонтируют 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

На время проведения работ автомобилисты могут воспользоваться альтернативными путями объезда, а именно проехать по Новокузнецкой, Татарской и Большой Татарской улицам от Садовнического проезда до улицы Зацепский Вал.

Дорожно-ремонтные работы на Озерковской набережной выполнят 150 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги». Будет задействовано 60 единиц дорожной техники. Последний раз замена асфальтобетонного покрытия на данном объекте проводилась в 2014 году. По завершении работ специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» нанесут дорожную разметку.