РИАМО - 30 авг. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года в Подмосковье проверили трубопроводы восьми объектов теплоснабжения в городских округах Сергиево-Посадский, Шаховская, Дубна и Щелково, все испытания прошли успешно, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Мониторинг всех трубопроводов региона закончат к 15 сентября. Рабочие проведут гидравлические испытания тепловых сетей.

«Всего были проверены теплопроводы восьми объектов теплоснабжения общей протяженностью более 32 погонных километров в двухтрубном исполнении», — отмечается в материале.

Специалисты выявили, что ни один объект в починке не нуждается, что говорит о том, что тепловые сети готовы к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.