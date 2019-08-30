РИАМО - 30 авг. В Волоколамске пятерым детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир, до конца 2019 года жилье получат 16 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Волоколамского района.

Ключи от нового жилья вручили глава района Михаил Сылка, а также заведующая отделом опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Волоколамскому, Шаховская и Лотошино Елена Немченкова.

«Сегодня мы вручили ключи от квартир пятерым детям, оставшимся без попечения родителей. Квартиры мы предварительно объехали, посмотрели, пообщались с новыми жильцами», — сказал Сылка.

Также глава муниципалитета пожелал всем девушкам, которые обзавелись своими квартирами, чтобы новое жилье как можно скорее наполнилось домашним уютом и новый дом стал стартом для успехов и достижений.

С 2013 по 2018 год жилыми помещениями был обеспечен 91 ребенок, оставшийся без попечения родителей. До конца года ключи будут вручены 16 детям, оставшимся без попечения родителей, 10 комплектов ключей уже вручены.