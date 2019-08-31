РИАМО - 31 авг. Центр молодежного инновационного творчества «Эврика» в Солнечногорске проведет день открытых инновационных технологий в субботу, в ходе которого презентуют направления деятельности будущего ЦМИТ «Эврика» и познакомят с педагогическим составом, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Всех пришедших будут ждать интерактивные площадки робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, робофутбол, знакомство с квадрокоптером, печать на 3D-принтере, изготовление сувенирной продукции на лазерном станке», — говорится в сообщении.

Центр молодежного инновационного творчества «Эврика» начнет свою работу в сентябре этого года. В настоящее время ведется набор детей от 4 лет. На площадке «Эврики» будут реализовываться следующие направления: робототехника, разработка компьютерных игр, программирование и системное администрирование, прототипирование и моделирование, которые откроют новые возможности активного участия детей в образовательном проекте «Наука в Подмосковье».