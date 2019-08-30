РИАМО - 30 авг. В Краснознаменске состоялось расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, на нем обсудили возможности снижения административной нагрузки на педагогов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Сегодня по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова провели выездное расширенное заседание. Вместе с коллегами обсудили существующие проблемы в части нагрузки на педагогов. Учитель должен больше заниматься работой с учениками, педагогическим процессом, а, когда много отчетности, человек выгорает, а это недопустимо для образования», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

По словам Рожнова, предложений на заседании прозвучало немало. Большая часть пойдет в дальнейшую разработку. Так, по мнению участников заседания, необходимо внести изменения в штатное расписание и разрешить школам иметь специалиста, который будет работать со всеми видами отчетности. Однако тут необходимо учитывать и малокомплектные школы, которые не смогут себе этого позволить. Как отметил Рожнов, это «предложение стоящее, но требует тщательной проработки».

На заседании также предложили исключить из рекомендаций и из рейтингов платные олимпиады и конкурсы.

Рожнов отметил, что без отчетности работать невозможно, но она должна быть систематизирована.

На заседании отметили, что в Московской области не все школы перешли с бумажных на электронные носители. Руководство таких школ до сих пор требует с педагогов информацию в двух видах, что также дополняет нагрузку на педагога. Депутаты Мособлдумы уверены, если есть указания, что должно заполняться в электронном виде, значит, нужно соблюдать. Информацию необходимо еще раз донести до всех школ Подмосковья и взять на контроль.

Заседание комитета планируют провести еще раз, все темы, которые обсуждались, будут еще раз тщательно проработаны.