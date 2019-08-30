РИАМО - 30 авг. В 41 школу искусств Подмосковья поставят новые музыкальные инструменты на 660 миллионов рублей, это поможет 15 тысячам ребят быстрее и качественнее отточить свое мастерство игры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Сейчас проводится конкурс на закупку музыкальных инструментов и оборудования в рамках национального проекта «Культура». В нем отдана ведущая роль программам по сохранению, развитию и укреплению материальной базы школ искусств.

«Во время выездов на территории губернатор Московской области Андрей Воробьев особое внимание уделяет детским школам искусств – по его поручениям внедрена система капитального ремонта десятков школ ежегодно, также по запросу жителей строятся новые комплексы, в которых ребята могут пройти как предпрофессиональную, так и общеразвивающую программы по всем видам искусств», — рассказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

За последние годы благодаря привлечению средств бюджетов области и городских округов в 22 детских школах искусств Подмосковья провели ремонт и техническое переоснащение, на все работы ушло 820 миллионов рублей. Также в регионе возвели пять детских школ искусств на сумму 1,3 миллиарда рублей.

В 2019 году сделают ремонт в четырех ДШИ: в двух школах в Ступине, и по одной в Павловском Посаде и Озерах. Также в планах стоит завершение строительства четырех ДШИ в округах Волоколамский, Воскресенск, Орехово-Зуевский и Клин.

Первые поставки музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы в образовательные учреждения Московской области уже планируются в начале сентября (в ДШИ города Лосино-Петровский и в 1-й Московский областной музыкальный колледж города Коломна). Следующие поставки музыкальных инструментов будут приурочены ко Дню музыки 1 октября.