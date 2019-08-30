РИАМО - 30 авг. В рамках празднования Дня города в Дмитрове музей–заповедник «Дмитровский кремль» подготовил «Экскурсионный марафон», мероприятие пройдет 31 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В этом году в Дмитрове отметят 865-летие города.

«С 12 часов начнутся бесплатные программы: экскурсия по музейно-выставочному комплексу «История, быт и художественная жизнь края», интерактивная программа для любителей морских приключений «Корабль путешествий – загадочная Япония», экскурсия–квест «Серафим – значит «пламенный» по экспозиции Дома-музея священномученика Серафима (Звездинского), экскурсия по экспозиции Дома-музея Кропоткина», — говорится в сообщении

В 15:00 на площадке перед центральным входом в музейно-выставочный комплекс состоится выступление детского музыкального театра «Колесо». Ребята покажут театрализованный концерт «Весь мир-театр».