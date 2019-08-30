РИАМО - 30 авг. Подмосковных бизнесменов-экспортеров пригласили на семинар по работе с китайскими торговыми площадками, на встрече рассмотрят самую удачную маркетинговую стратегию для работы, а также изучат специфику потребителей и законодательства Поднебесной, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Встречу под названием «Китайские торговые площадки как инструмент продвижения экспорта» организуют министерство инвестиций и инноваций Московской области и фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Он будет организован в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на площадке региональной Торгово-промышленной палаты.

«Китай – не только один из самых больших рынков мира, но и еще самый динамично растущий. Семинар по продвижению на цифровых торговых площадках поможет нашим экспортерам более эффективно начать работать с Поднебесной, определив маркетинговую стратегию, изучив особенности китайских потребителей и местного законодательства», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

На семинаре эксперты рассмотрят такие вопросы, как «Какие современные мировые тенденции появляются в области международной торговли?», «Как экспортировать и продавать товары в Китай через интернет-площадки?», «На каких платформах лучше размещать товары?», «Как рассчитать стоимость продукции для продажи в Китае?» и «Какие каналы продаж наиболее эффективные?».

Перед предпринимателями выступят представитель Торгово-промышленной палаты Московской области в КНР, сооснователь электронной торговой платформы российской продукции на рынке Китая – Dakaitaowa – Анна Барышева, представитель китайской электронной торговой площадки Alibaba Михаил Мартынов, а также представитель электронной торговой площадки российских продуктов питания на территории Китая - Epinduo, включающей в себя сеть розничных магазинов, – Анастасия Тарасевич.

Для тех, кто не сможет поучаствовать в семинаре лично, будет организована веб-трансляция, она будет идти на площадке муниципальных офисов торгово-промышленных палат в городах Московской области. Адреса и телефоны палат размещены на сайте.

Заявить об участии в мероприятии необходимо до 11 сентября 2019 года.

Для очного участия в семинаре нужно направить заявку на электронную почту dav@exportmo.ru. В ней потребуется указать наименование и сферу деятельности компании, ФИО, должность, а также контактный/мобильный телефон представителя компании.

Дополнительную информацию о семинаре можно узнать у контактного лица в фонде поддержки ВЭД Московской области Анастасии Дубровской по мобильному телефону 8 (952) 762-45-32, или городскому 8 (495) 150-39-41, добавочный номер 01.