РИАМО - 30 авг. Щелковскому перинатальному центру исполняется два года с момента открытия, он был построен в 2017 году в рамках реализации президентской программы, в годовщину открытия из центра выписали 8-тысячного новорожденного, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На годовщине открытия перинатального центра поздравление от имени министра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой зачитала замминистра Светлана Лазарева.

«Ежедневно в стенах вашего перинатального центра появляются на свет десятки малышей. И, значит, каждый день здесь становятся счастливыми родителями вдвое больше взрослых жителей Московской области. Высокотехнологичное оборудование и самоотверженный труд профессионалов делают возможным то, что еще недавно казалось нереальным», - сказала Лазарева.

Она отметила, что в Щелковском перинатальном центре выхаживают детей, рожденных раньше положенного срока, весом от 500 граммов. При этом Лазарева напомнила о 74 детях, которые пролечили в центре в 2019 году. Медучреждение специализируется на оказании помощи беременным с эндокринными заболеваниями — за время его существования здесь родили 630 пациенток с такой патологией.

На годовщину перинатального центра из него выписали 8-тысячного новорожденного — девочку весом 3,9 килограмма, родившуюся 27 августа. Она является третьим ребенком в семье Ирины и Дмитрия Ростиловых, у них подрастают двое сыновей.

«Двоих старших детей я рожала в Королеве и в старом Щелковском роддоме. Конечно, есть с чем сравнить. Комфортные палаты, замечательные родзалы. Я благодарна врачам и медсестрам за трепетное и чуткое отношение», - рассказала мама новорожденной.

Щелковский перинатальный центр обслуживает порядка 1,8 миллиона человек из 14 муниципалитетов.