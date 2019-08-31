РИАМО - 31 авг. Почти в 80 культурных центрах города пройдут дни открытых дверей, на которых посетители смогут посетить занятия по каллиграфии или по гимнастике для людей старшего возраста, также будет возможность посетить спектакли или концерты, мероприятия пройдут 31 августа и 1 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, приглашают на дни открытых дверей 31 августа и 1 сентября. Горожан ждут в 78 учреждениях с 10:00 до 22:00. Взрослые и дети смогут посетить бесплатные пробные занятия в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на концерты и спектакли», - говорится в сообщении.

Культурные центры также организуют экскурсии, на которых расскажут о своей работе, истории и достижениях. Полный список культурных центров, где пройдут дни открытых дверей, можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Подробные программы мероприятий учреждений опубликованы на их сайтах.

В культурных центрах Москвы постоянно проходят различные мероприятия — лекции, мастер-классы, интересные встречи, а также уроки профессионального мастерства и многое другое. Занятия для москвичей разных возрастов проводят в 75 из 107 учреждений.