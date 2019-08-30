РИАМО – 30 авг. Жена участника «Битвы экстрасенсов» и актера Сергея Пахомова скончалась от рака, женщина ранее работала главным редактором журнала ELLE Decoration на протяжении десяти лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Женщина пять лет жила с диагнозом острый лейкоз, но так и не смогла излечиться. Она скончалась 24 августа», — говорится в сообщении.

Пахомов рассказал, что тело супруги кремировали, а прах похоронили на кладбище в Берлине. В этом городе Наталья жила долгое время.

Почечуева работала главным редактором журнала ELLE Decoration 10 лет, с 2001 года. Кроме того, она занималась дизайном интерьера.