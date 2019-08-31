РИАМО – 31 авг. В субботу в подмосковных Мытищах отметят День округа, праздничные мероприятия начнутся в 10 утра на центральной площади с фестиваля «Чаепитие в Мытищах», сообщается на сайте администрации округа.

«В 11:00 на спортплощадке около дома №42 по улице Летной состоится турнир по стритболу. Далее с 12 часов начнутся мероприятия в парке. На площадке у фонтана пройдет развлекательная программа «Волшебный мир театра», на главной аллее – интерактивная программа «По обе стороны кулис», на шахматной площадке – интерактивная программа «На Руси учились дети», — говорится в сообщении.

На ветеранской площадке пройдет праздничное мероприятие «Живи и здравствуй, мои Мытищи!», а на набережной реки Яузы воспитанники «Станции юных техников» устроят показательные выступления.

На площадке велотрека в 13:30 пройдет физкультурно-спортивный праздник «Спортивное лето- 2019», там же в 15:00 профессиональные танцоры проведут для гостей мастер-класс «Танцы в парках». На площадке у фонтана в 14:00 запланирована праздничная программа «Созвездие талантов», одновременно с этим мероприятием на шахматной площадке состоится познавательный квест «Поиск ключа от города мастеров».

Возле дворца культуры «Яуза» в 13:00 на площади состоится «Праздник Почемучек», а в 15:00 начнется большой праздничный концерт.

На стадионе «Дружба» на 4-ой Парковой, 5А, также пройдет праздничная программа «День округа на Дружбе».

По традиции День округа завершится праздничным салютом. В 21:00 фейерверки запустят на набережной реки Яузы, в микрорайоне Пироговский на стадионе «Труд», в поселке Поведники и селе Марфино.