РИАМО - 30 авг. В выходные в Подмосковье проведут 45 ярмарок, будет организовано 2253 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Производители из 21 региона представят: широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерскую продукцию, сезонные овощи и фрукты нового урожая, школьную форму и школьные принадлежности, цветы, а также товары текстильной промышленности и ручной работы, изделия из шерсти и многое другое. Помимо торговли, почти на каждой ярмарке подготовлена развлекательная программа», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что в Одинцове пройдет праздничная ярмарка в честь Дня города. Жители смогут купить широкий ассортимент крымских овощей и фруктов, ягоды, орехи, мед, молочную продукцию, колбасы российских производителей, сыры, произведенные крестьянско-фермерскими хозяйствами, рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, различные сувениры и подарки.

На ярмарке 31 августа пройдут соревнования по рыбной ловле, карнавальное шествие, запустят фейерверк, выступят ди-джей Miller, кавер-группа Moscow Hook, Artik & Asti.

На «Школьном базаре» во Власихе на улице Маршала Жукова, около дома 4а, помимо торговли, будет организовано музыкальное сопровождение, шашлыки, пройдут дегустации. Костюмированные аниматоры проведут детские конкурсы с призами.

В Сергиевом Посаде пройдет тематическая ярмарка «День города». Покупатели смогут приобрести мыло ручной работы, глиняную посуду и игрушки, изделия из лоскутов, деревянные конструкторы, поделки (шкатулки, вазы, броши и другое) из дерева и кости, плетеные изделия из лозы, продукцию на основе козьего молока.

На ярмарке организована фотозона в деревенском стиле, живой уголок, пройдут мастер-классы, дегустации и развлекательное шоу с участием анимационных героев.