РИАМО - 31 авг. В семи парках Москвы в субботу пройдут бесплатные лекции ветеринаров, также на мероприятии посетители смогут проверить здоровье своего питомца и привить его от бешенства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здоровье и благополучие домашних животных в городских условиях — вопросы, которые волнуют практически всех владельцев. Мы с удовольствием поделимся с горожанами своими знаниями и опытом. Лекции пройдут в формате живого общения, то есть хозяева смогут задавать специалисту любые интересующие их вопросы», — пояснил председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Он добавил, что, ветеринарные уроки будут полезны владельцам не только кошек или собак, но и других животных, например, грызунов, рептилий, а также птиц.

На лекциях посетители узнают о правилах содержания питомца в мегаполисе: как нужно кормить, купать, лечить и содержать домашнее животное в квартире. Кроме того, ветеринары дадут советы по подготовке питомца к путешествию или переезду.

В парке «Надежда» в 15:00 пройдет встреча с профессиональным кинологом, на которой он расскажет об основах правильного воспитания четвероногих друзей.

На всех площадках с 11:00 до 19:00 будут дежурить автомобили неотложной ветеринарной помощи, где врачи проведут клинический осмотр питомца, при необходимости сделают ему прививку от бешенства. Кроме того, животному можно будет постричь когти и почистить уши.