РИАМО – 30 авг. Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением по поводу вылета клуба из Лиги Европы, сообщает Федеральное агентство новостей.

29 августа «Спартак» в Москве потерпел поражение от португальской «Браги».

«Разговоры о том, что команда находится в процессе перестройки и сейчас много новичков вливаются в состав — в пользу бедных. Что мешало клубу укомплектоваться раньше? Сейчас пойдут разговоры о том, что еврокубки нам не нужны, что мы сосредоточимся на Кубке России и чемпионате. В общем, та же балалайка, что и 15 последних лет», — заявил Червиченко.

Он добавил, что вылет из Лиги Европы вряд ли поможет клубу лучше выступать в чемпионате России.

По сумме двух матчей «Спартак» уступил «Браге» 1:3. Команда не прошла в групповой этап Лиги Европы.