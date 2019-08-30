РИАМО - 30 авг. В Подмосковье людям с ограниченными возможностями предлагают более 4 тысяч вакансий, ситуация на рынке труда Московской области и сведения о свободных вакансиях доступны на портале Роструда «Работа в России», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«На сегодняшний день в Московской области количество рабочих мест, которые предлагаются для трудоустройства лицам с ограниченными возможностями, составляет 4137 единиц, из них 3964 – квотируемые рабочие места. В основном это вакансии для трудоустройства на должности инженера, программиста, менеджера, укладчика - упаковщика, кладовщика, диспетчера, уборщика территорий и подсобного рабочего» - сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

На портале «Работа в России» можно разместить резюме. Работодатели публикуют вакансии через личный кабинет. Также на сайте теперь можно ознакомиться с самыми привлекательными и востребованными вакансиями на территории Подмосковья.

По словам министра, на портале опубликованы сведения о более чем 54 тысячах рабочих мест на территории Московской области. Из них более 41,8 тысячи мест предоставлены организациями в службу занятости.