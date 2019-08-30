РИАМО – 30 авг. Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар стал лучшим футболистом Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Награждение 28-летнего Азара состоялось в пятницу в Монако. В прошлом сезоне футболист выступал за лондонский «Челси». Игрок принял участие в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два гола и отдал две результативные передачи», — говорится в сообщении.

На престижную награду претендовали французский нападающий Оливье Жиру из «Челси», сербский форвард Лука Йович, который вошел в состав «Реала» летом.