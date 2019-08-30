РИАМО – 30 авг. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят перспективы мирного договора в ходе встречи на Восточном экономическом форуме, Абэ примет участие в форуме уже в четвертый раз, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двухстороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно вопрос о мирном договоре», — сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Абэ примет участие в форуме в четвертый раз.

В ноябре 2018 года Путин договорился с Абэ начать переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. Главным «камнем преткновения» являются Южные Курилы.

Восточный экономический форум – международное мероприятие, ежегодно проходящее во Владивостоке. В этом году форум пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).